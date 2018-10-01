2018-10-01T13:26:22+03:00
Происшествия

В Саратовской области за выходные случилось 18 крупных пожаров

В Дергачах дом сгорел из-за проблем с электрооборудованием
Мария ГОШИНА
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В Саратовской области за прошедшие выходные силы МЧС ликвидировали 18 пожаров. Как уточнили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, 29 сентября в 23:54 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на Украинской улице в Кировском районе.

- Площадь возгорания составила 12 кв. м. Горели вещи в комнате. Из дома было эвакуировано 14 человек, в том числе пятеро детей. На тушение выезжали 20 огнеборцев, — уточнили в главке.

30 сентября в 12:40 из Дергачей позвонили жители, сообщив, что в селе Новорослявка Дергачевского района горит частный дом.

В главке уточнили, что полыхала обрешетка кровли на площади 24 кв. м.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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