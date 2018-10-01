На Чернышевского иномарка сбила 12-летнюю девочку
Школьницу отвезли в больницу врачи
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В Саратове 1 октября под колесами автомобиля пострадал ребенок.
Как сообщили очевидцы, авария случилась на Чернышевского в районе горбольницы №4.
По предварительным данным, иномарка сбила 12-летнюю девочку.
Подросток переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, когда ее задел автомобиль Opel. Иномарка поворачивала с вспомогательной дороги на Чернышевского.
Школьницу увезли в больницу врачи. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС.