Суд запретил зоопарку в Саратове размещаться на территории сквера

1 Окт. 12:56 2018-10-01T13:17:35+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области не поддержал предпринимательницу Ольгу Панфилову в требованиях получить в аренду участок в сквере «Дружбы народов» в Заводском районе.

Панфилова просила признать незаконным решение комитета по управлению имуществом Саратова об отказе в использовании земельного участка площадью 4,4 тыс. кв. м сроком на десять лет. Предпринимательница просила территорию в сквере для размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов, спортивной и детской площадки, сезонных аттракционов, а также передвижного зоопарка. Ранее, в мае 2017 года, ей в администрации города в этом отказали.

В суде посчитали, что решение комитета соответствует федеральному закону.

- Обсуждаемый участок находится в составе и границах территории общего пользования, предназначенной для удовлетворения потребностей в отдыхе неограниченного круга лиц и имеющей в связи с этим особый правовой режим использования, — заявили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

Сезонные аттракционы можно размещать только по результатам отбора на конкурсной основе и на период проведения массовых мероприятий, а значит у Панфиловой нет права требовать размещения объектов без конкурса.

Напомним, ранее из сквера по решению суда был удален стационарный зоопарк, за сохранение которого высказывались местные жители.

Ольга Панфилова также пыталась получить в пользование участок в сквере Победы в Ленинском районе Саратова.

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