В многоэтажке на Моторной сгорели вещи на балконе

1 Окт. 12:55 2018-10-01T13:15:00+03:00

На тушение выезжали 12 человек личного состава на трех машинах

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В Саратове 30 сентября сгорела квартира в многоэтажке. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, тревожный вызов пришел в 18:51 на пульт «01» Саратова.

Жители рассказали, что пожар начался в десятиэтажном доме на седьмом этаже в Ленинском районе на Моторной улице. На тушение выехали 12 человек личного состава на трех машинах.

- Площадь, уничтоженная огнем, составила 3 кв. м, — отметили в главке. — Горели вещи на балконе.