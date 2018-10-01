Жительниц Саратова приглашают на осмотр груди

1 Окт. 12:51 2018-10-01T13:13:18+03:00

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13 октября в Саратове пройдет профилактическая акция в преддверии Всемирного дня борьбы против рака молочной железы.

В ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» (ЛДО №1, адрес: Саратов, Смирновское ущелье, 1 и ЛДО №3 в Вольске — улица Пионерская, 59а).

Врачи-онкологи проведут профилактический осмотр с целью раннего выявления заболеваний молочных желез.

Осмотр будет проводиться с 9:00 до 15:00 по предварительной записи по телефону Саll-центра 8 (8452) 39-44-20 (звонить по будням с 8:00 до 18:00). При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС, имеющиеся результаты обследования.

Телефоны для справок: 39-44-20, 39-44-31.

Как отмечают организаторы, за последние годы рак молочной железы стал лидером среди онкологических заболеваний в мире, это заболевание может развиться в любом возрасте, поэтому профилактические осмотры молочных желез нужно начинать как можно раньше. Чем раньше женщина обратится к врачу, тем выше вероятность сохранить орган и ниже риск угрозы жизни.