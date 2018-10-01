Под Саратовом женщина украла из магазина два мужских жилета

1 Окт. 12:38 2018-10-01T12:47:46+03:00

С воровки взяли подписку о невыезде

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В Балаковском районе Саратовской области полицейские раскрыли магазинную кражу.

Как сообщили сегодня, 1 октября, «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 13 сентября в 16:15 поступил сигнал от директора магазина, что неизвестный похитил два мужских жилета стоимостью 6 тыс. рублей.

Как отметили в управлении, 21 сентября сотрудники полиции задержали 38-летнюю местную жительницу. Она ранее не судима.

С женщины взяли подписку о невыезде.