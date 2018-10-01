2018-10-01T12:44:32+03:00
Общество

Депутат Панков убедился в востребованности спортплощадки в Заводском районе

Ребята занимаются, тренировки в разгаре — Панков
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал пост о спортплощадке в Заводском районе Саратова.

- Проезжая мимо 39 школы, всегда наслаждаюсь, насколько востребован людьми спорткомплекс, построенный по проекту Володина. Вот и сейчас, проезжая на 5-ю гимназию (где по поручению спикера Госдумы тоже строится спорткомплекс), убедился — ребята занимаются, тренировки в разгаре, — написал депутат.

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