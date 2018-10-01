Депутат Панков убедился в востребованности спортплощадки в Заводском районе

1 Окт. 12:23 2018-10-01T12:44:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал пост о спортплощадке в Заводском районе Саратова.

- Проезжая мимо 39 школы, всегда наслаждаюсь, насколько востребован людьми спорткомплекс, построенный по проекту Володина. Вот и сейчас, проезжая на 5-ю гимназию (где по поручению спикера Госдумы тоже строится спорткомплекс), убедился — ребята занимаются, тренировки в разгаре, — написал депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как используются спортивные проекты Володина

Большая часть спортобъектов строится в отдаленных районах

(подробнее)