Рыбаки на реке Малый Игриз утонули из-за сильного ветра
Поиски второго тела продолжаются
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В Балаковском районе следователи СУ СКР устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в реке Малый Иргиз.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, утром 29 сентября жители Пугачева и Балакова 39 и 56 лет отправились на моторной лодке на рыбалку.
Поднялся сильный ветер, который перевернул судно. Рыбаки оказались в воде и утонули. Свидетелем стал местный житель, сообщивший в службу спасения.
Вечером 29 сентября тело 56-летнего мужчины было найдено. Поиски второго продолжаются.
После проверки СУ СКР примет процессуальное решение.