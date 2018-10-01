2018-10-01T12:43:44+03:00
Происшествия

Рыбаки на реке Малый Игриз утонули из-за сильного ветра

Поиски второго тела продолжаются
Екатерина Семенова
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В Балаковском районе следователи СУ СКР устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в реке Малый Иргиз.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, утром 29 сентября жители Пугачева и Балакова 39 и 56 лет отправились на моторной лодке на рыбалку.

Поднялся сильный ветер, который перевернул судно. Рыбаки оказались в воде и утонули. Свидетелем стал местный житель, сообщивший в службу спасения.

Вечером 29 сентября тело 56-летнего мужчины было найдено. Поиски второго продолжаются.

После проверки СУ СКР примет процессуальное решение.

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