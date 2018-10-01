Максим Матвеев перережет ленточку открытия «Киновертикали» в Саратове

1 Окт. 11:59 2018-10-01T12:02:05+03:00

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В Саратове с 1 по 5 октября пройдет уже в пятый раз фестиваль детского и юношеского кино «Киновертикаль». Он — главное событие проекта «Малое кино — большое будущее», получившего в июне этого года средства из Фонда президентских грантов. Торжественное открытие состоится 2 октября. Ленточку на церемонии перережет Заслуженный артист России Максим Матвеев.

В этом году на конкурс подали заявки 2 155 авторов от 5 до 22 лет. За главный приз будут бороться 196 фильмов. Фестиваль международный — участники из 13 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья.

- Подобные мероприятия — возможность юным талантам показать себя с помощью того, что они делают: снимают, рисуют и т. д. Я хочу получить в Саратове большой заряд энергии. Этот город как раз то место. Фестиваль масштабный, я надеюсь, что он подарит нам всем эту энергию, — сказал на пресс-конференции в ТЮЗе Максим Матвеев.

К организации и мастер-классам привлечены десять известных профессиональных кинематографистов. В их числе Гарри Бардин, Анна Чернакова, Иван И. Твардовский, Иван Шахназаров, Максим Матвеев, Елена Коренева и другие.

По словам руководителя проекта «Малое кино — большое будущее» Ирины Шатылко, участники и гости фестиваля не только будут пять дней проживать в Саратове, но им также проведут экскурсию по саратовскому музею имени Радищева, музею ГТРК, а также по кинематографическим и историческим местам города.