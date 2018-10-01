Под Саратовом парень изнасиловал женщину на 20 лет старше себя
Его отправили под арест
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В Аткарске Саратовской области арестован обвиняемый в изнасиловании мужчина.
- 20-летнего жителя одного из сел считают виновным в том, что он напал на 40-летнюю женщину, — напомнили «КП-Саратов» в СУ СКР.
Следствие считает, что вечером 21 сентября молодой человек был в гостях у знакомых. После застолья 40-летняя хозяйка дома вышла во двор и отправилась в сарай. Злоумышленник проследовал за ней, ударил по лицу и изнасиловал.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина взят под стражу.