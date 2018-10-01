2018-10-01T12:32:28+03:00
Происшествия

Под Саратовом парень изнасиловал женщину на 20 лет старше себя

Его отправили под арест
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Аткарске Саратовской области арестован обвиняемый в изнасиловании мужчина.

- 20-летнего жителя одного из сел считают виновным в том, что он напал на 40-летнюю женщину, — напомнили «КП-Саратов» в СУ СКР.

Следствие считает, что вечером 21 сентября молодой человек был в гостях у знакомых. После застолья 40-летняя хозяйка дома вышла во двор и отправилась в сарай. Злоумышленник проследовал за ней, ударил по лицу и изнасиловал.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина взят под стражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет