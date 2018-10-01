В Энгельсе возле школы рецидивист вырвал сумку у прохожей

1 Окт. 11:28 2018-10-01T12:31:12+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возле школы грабитель отобрал у прохожей сумку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, происшествие случилось 29 сентября.

В дежурную часть около полуночи заявила 41-летняя женщина. Саратовчанка рассказала, что в 11 вечера возле школы №30 на улице Колотилова у нее вырвал сумку неизвестный.

В авоське лежали сотовый телефон, банковские карты и паспорт. 30 сентября сотрудники полиции раскрыли грабеж.

По подозрению задержали 42-летнего рецидивиста. Награбленное удалось изъять.