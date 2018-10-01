В Саратове «Лада» врезалась в пассажирский микроавтобус «Богдан»

1 Окт. 11:23 2018-10-01T12:28:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова 30 сентября произошла авария. На проспекте 50 лет Октября «Лада» протаранила пассажирский автобус.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП с участием общественного транспорта случилось около восьми часов утра напротив дома №116ж.

По предварительным данным, 32-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-2109, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным микроавтобусом «Богдан» 348-го маршрута.

54-летний водитель не смог избежать аварии, к счастью, в момент столкновения салон был без пассажиров.

В больницу попала 55-летняя пассажирка «Лады».