2018-10-01T12:28:25+03:00
Происшествия

В Саратове «Лада» врезалась в пассажирский микроавтобус «Богдан»

В больницу попала 55-летняя пассажирка «Лады»
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова 30 сентября произошла авария. На проспекте 50 лет Октября «Лада» протаранила пассажирский автобус.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП с участием общественного транспорта случилось около восьми часов утра напротив дома №116ж.

По предварительным данным, 32-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-2109, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным микроавтобусом «Богдан» 348-го маршрута.

54-летний водитель не смог избежать аварии, к счастью, в момент столкновения салон был без пассажиров.

В больницу попала 55-летняя пассажирка «Лады».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет