В Саратове «Лада» врезалась в пассажирский микроавтобус «Богдан»
В больницу попала 55-летняя пассажирка «Лады»
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В Ленинском районе Саратова 30 сентября произошла авария. На проспекте 50 лет Октября «Лада» протаранила пассажирский автобус.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП с участием общественного транспорта случилось около восьми часов утра напротив дома №116ж.
По предварительным данным, 32-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-2109, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным микроавтобусом «Богдан» 348-го маршрута.
54-летний водитель не смог избежать аварии, к счастью, в момент столкновения салон был без пассажиров.
В больницу попала 55-летняя пассажирка «Лады».