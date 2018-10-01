Саратовский филиал «Т Плюс» увеличил инвестиции в тепловую инфраструктуру

1 Окт. 11:01 2018-10-01T12:24:21+03:00

В 2017 и 2018 году финансирование на уровне 1 млрд рублей

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Руководитель головной компании «Т Плюс» Денис Паслер вошел в тройку лучших высших руководителей предприятий отрасли энергетики и топливного комплекса. Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» опубликован газетой «Коммерсантъ» и Ассоциацией менеджеров России.

Группа «Т Плюс» представлена в нашем регионе саратовским филиалом «Т Плюс» и имеет активы в Саратове, Энгельсе и Балакове. За последние несколько лет компания значительно увеличила вложения в развитие теплосетевой инфраструктуры и станций. В 2017 и 2018 году финансирование находится на уровне 1 млрд рублей.

Кроме Дениса Паслера в специализированные рейтинги также вошли другие руководители по направлениям компании: Кирилл Лыков — замгендиректора по экономике и финансам (Финансовые директора), Роман Нижанковский — исполнительный директор (Коммерческие директора), Александр Антонов — директор по информационным технологиям (Директора по IT), Надежда Рукина — директор по стратегическим коммуникациям (Директора по общественным и корпоративным связям), Елена Чугунова — директор по правовым вопросам (Директора по правовым вопросам).