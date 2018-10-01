В Волжском районе площадки для мусора очистили от твердых отходов

1 Окт. 11:00 2018-10-01T12:22:37+03:00

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Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО совместно с администрацией Волжского района полностью наладил вывоз коммунальных отходов с территории Волжского района.

Напомним, в связи со сменой субподрядной организации у основной мусоровывозящей компании и изменения количества техники, возникли кратковременные сбои сформированных и утвержденных графиков вывоза мусора.

Как сообщили «КП-Саратов» в профильном управлении, совместно с представителями «Гарант +» выстраивались новые маршруты вывоза ТКО. Были привлечены дополнительные мусоровозы, в поселке Юбилейный в ночь с воскресенья на понедельник проведена ночная зачистка контейнерных площадок и ликвидированы все навалы ТКО.

В контакт-центр поступают единичные обращения о задержках с вывозом ТКО, связанные с изменением привычного графика движения мусоровывозящей техники. По всем заявкам данные передаются мусоровывозящей компании для немедленной зачистки контейнерной площадки.

Вывоз мусора в Волжском районе осуществляется в штатном режиме. Весь образующийся массив ТКО поступает на мусороперегрузочную станцию в Гуселке для начальной обработки и извлечения отходов высокого класса опасности и в дальнейшем поступает на энгельсский мусороперерабатывающий комплекс для экологически безопасной обработки и захоронения.

В ТЕМУ

В случае нарушения графика вывоза ТКО с контейнерной площадки гражданам необходимо обратиться в контакт-центр Регоператора по номеру: 8-800-222-64-90.