Опубликованы адреса подвоза воды на Чернышевского и Вольской

1 Окт. 10:55 2018-10-01T12:19:53+03:00

В центре города идут работы по санации водовода

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В минувшие выходные дни, 29 и 30 сентября, на поврежденных участках городских коммуникаций работали 17 бригад ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Рабочие устранили более 50 аварий на городских сетях. Также сотрудники компании ликвидировали 87 повреждений — на линиях водоотведения.

Работы по устранению дефектов проведены по многим адресам в разных районах города.

В частности, на поврежденных участках по 1-му Придорожному проезду, 1-му Парковому проезду, улицам Высокая, Шелковичная, проспекту Кирова заменили отрезки трубы. После обследования повреждения по части объектов работы проводятся без отключения абонентов от услуги водоснабжения.

В минувшие выходные ликвидированы течи по улицам: 1-я Линия поселок Юриш, Новоржевская, Артиллерийская, Техническая, 3-й проезд Строителей, Шелковичная, 1-й Тульский проезд.

Сегодня ремонтные мероприятия ведутся на 2-м Магнитном проезде, улице 3-я Степная, в течение дня в плане работ улицы Некрасова, Кутякова, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Мелиораторов, Клубная.

В настоящее время в связи с завершением работ по санации водовода и необходимостью ввода в эксплуатацию реконструированного участка отключили ресурс на Чернышевского, Валовой, Мичурина, набережной Космонавтов, Челюскинцев, Чапаева, Рабочая, Некрасова, Волжская до пяти утра 2 сентября.

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Подвоз воды организован по следующим адресам: Вольская, 12 (10:00–11:00, 14:00– 15:00), Вольская, 6 (11:00–12:00, 15:00–16:00), улица Чернышевского, 141 (12:00–13:00, 16:00–17:00), Провиантская, 22 (13:00–14:00, 17:00–18:00), Чернышевского, 148, (14:00–16:00, 18:00–19:00), Большая Горная, 43а (16:00–17:00, 19:00–20:00), Соборная, 22 (17:00–18:00), Чернышевского, 157 (18:00–19:00), Валовая между домами 2/10 и 12 (19:00–20:00), Лермонтова, 25/1 (20:00–21:00), Соколовая, 18/40 (21:00–22:00).