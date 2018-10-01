2018-10-01T12:14:44+03:00
Общество

Саратовская область — лидер по площади озимых

Будет засеяно 1,2 млн гектаров
Екатерина Семенова
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В Саратовской области запланировано засеять озимыми культурами 1,2 млн га площадей.

- Саратовская область выбилась в лидеры по ПФО по площадям сева озимых, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора региона.

В целом по России Саратовская область занимает пятое место по высеву озимых.

По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, урожай собран на 96%. Аграриям удалось намолотить более 3 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Собрано также 55 тыс. тонн свеклы, 223 тыс. тонн овощей, 135 тыс. тонн картофеля, 38 тыс. тонн бахчевых.

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