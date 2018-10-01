2018-10-01T10:28:15+03:00
Общество

В СГТУ завершилась международная конференция «Доступная среда»

В ней приняли участие более 500 человек
Екатерина Семенова
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Международная конференция в СГТУМеждународная конференция в СГТУ
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29 сентября 2018 года в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. подвели итоги работы VIII Международной конференции ICEVI Восточно-европейских стран «Доступная среда».

Конференция проходила три дня на нескольких площадках, которые расположены в СГТУ имени Гагарина Ю.А. и в СГУ им. Чернышевского Н.Г. Также гостей пригласили в Школу-интернат АОП №3 города Саратова, где показали, как обучаются слепые и слабовидящие.

- Хочется искренне поблагодарить всех участников конференции за отзывчивость и высокий профессионализм в отражении важных тем, которые здесь поднимались, — говорит Марина Бровкова, проректор по учебной работе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. — Конференция прошла в рамках неформального общения на дискуссионных площадках. Здесь обсуждались сложности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Также по ее итогам выработаны рекомендации по актуальным вопросам, которые закреплены в принятой резолюции.

Всего за время работы конференцию и выставку оборудования для людей с ограниченными возможностями посетили более 500 человек, включая гостей из Армении, Белоруссии, Венгрии, Грузии, Дании, Израиля, Казахстана, Латвии, Норвегии, США. Российская география участников представлена городами: Балаково, Балашов, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Челябинск, Энгельс. Доклады и презентации прислали специалисты из Германии, Люксембурга, Франции.

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- На дискуссионных площадках велись жаркие споры и озвучивались различные мнения, порой противоречивые, — подчеркнула Наталия Ловцова, модератор секции «Социальная политика инвалидности», профессор кафедры «Психология и прикладная социология» СГТУ имени Гагарина Ю.А. — Такой формат позволил нам глубже вникнуть в суть проблем и рассмотреть вопросы с различных позиций.

Также на конференции говорилось об инклюзивной среде и адаптации людей с ограниченными возможностями, однако участники мероприятия призвали обратить внимание и на тех, кто здоров. Эти и другие пожелания будут отражены в итоговой резолюции.

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