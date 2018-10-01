1 Окт. 09:46 2018-10-01T09:55:35+03:00

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В честь 86-й годовщины гражданской обороны Саратовская область принимает участие во Всероссийской тренировке.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, будут привлечены территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, руководство области, местное самоуправление и организации, а также нештатные аварийно-спасательные формирования.

- Проводится тренировка в течение трех дней: с 1 по 3 октября во всех субъектах Российской Федерации без включения сирен. 2 и 3 октября в Саратовской области планируется проведение практических мероприятий по двум вводным: по ликвидации затруднения движения на ФАД и по устранению аварии на потенциально-опасном объекте, — отметили в главке.

Подобные тренировки во всех субъектах проводятся ежегодно. По окончании, 4 октября, в стране празднуется День гражданской обороны.