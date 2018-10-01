На пугачевской ярмарке торговали товарами из колонии №4
Была представлена садовая мебель, одежда, сувениры
.
Изменить размер текста:
В Пугачеве Саратовской области отпраздновали 90-летие района. Была организована ярмарка, участие в которой приняла исправительная колония №4.
На стенде ИК представила выпускаемую продукцию. Это садовая мебель, металлические ограждения, спецодежда, сувениры и другие изделия.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН, в колонии №4 осужденные работают в цехах металло- и деревообработки, а также на швейном производстве.
Руководство исправительного учреждения организует постоянное участие в различных выставках.