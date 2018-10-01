2018-10-01T09:30:29+03:00
Происшествия

ДТП перекрыло движение по улице Чернышевского

Один из участников столкновения двигался по полосе встречного движения
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ДТП на улице ЧернышевскогоДТП на улице Чернышевского
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На перекрестке улиц Соборная и Чернышевского произошла авария.

Столкнулись ВАЗ-2112 и Renault Duster.

По словам очевидцев, иномарка обгоняла пробку по встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта, ВАЗ выезжал на улицу Чернышевского с придворовой территории.

В столкновении никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Однако машины стоят на перекрестке и полностью перекрыли полосу общественного транспорта.

Кроме того, выезжающие на Чернышевского с Соборной, вынуждены взбираться на тротуар. Это еще больше осложнило затор на улице Мичурина, где участок дороги перекрыт ремонтом тепломагистрали.

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