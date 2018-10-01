ДТП перекрыло движение по улице Чернышевского
На перекрестке улиц Соборная и Чернышевского произошла авария.
Столкнулись ВАЗ-2112 и Renault Duster.
По словам очевидцев, иномарка обгоняла пробку по встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта, ВАЗ выезжал на улицу Чернышевского с придворовой территории.
В столкновении никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Однако машины стоят на перекрестке и полностью перекрыли полосу общественного транспорта.
Кроме того, выезжающие на Чернышевского с Соборной, вынуждены взбираться на тротуар. Это еще больше осложнило затор на улице Мичурина, где участок дороги перекрыт ремонтом тепломагистрали.