ДТП перекрыло движение по улице Чернышевского

1 Окт. 09:10 2018-10-01T09:30:29+03:00

Один из участников столкновения двигался по полосе встречного движения

Изменить размер текста: A A

На перекрестке улиц Соборная и Чернышевского произошла авария.

Столкнулись ВАЗ-2112 и Renault Duster.

По словам очевидцев, иномарка обгоняла пробку по встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта, ВАЗ выезжал на улицу Чернышевского с придворовой территории.

В столкновении никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Однако машины стоят на перекрестке и полностью перекрыли полосу общественного транспорта.

Кроме того, выезжающие на Чернышевского с Соборной, вынуждены взбираться на тротуар. Это еще больше осложнило затор на улице Мичурина, где участок дороги перекрыт ремонтом тепломагистрали.