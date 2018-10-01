В Ершове после ссоры мужчина на «Приоре» сбил двух пешеходов

1 Окт. 09:07 2018-10-01T09:23:58+03:00

Парня отправили в больницу, а девушке оказали помощь на месте

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В половине четвертого ночи 30 сентября в Ершове Саратовской области неизвестный автомобиль сбил двух пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, авария произошла на улице 25 съезда КПСС.

В ДТП пострадали 26-летний житель села Орлов Гай (он был госпитализирован) и 24-летняя жительница Ершова (помощь оказана на месте).

Полиция установила, что инцидент совершил 32-летний водитель «Лады Приора». При этом ранее у него возник конфликт с гражданами возле кафе на этой же улице.

Мужчина дал признательные показания.