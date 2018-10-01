В Саратове монтажник провалился в глубокий колодец
Спасатели вытащили пострадавшего при помощи альпинистского снаряжения
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В Саратове 29 сентября помощь спасателей потребовалась мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, несчастный случай произошел около 21:50 на строительной площадке в районе дома №24 по улице Орджоникидзе. Как отметили в горспасе, во время монтажных работ в колодец свалился 53-летний мужчина. Он угодил в ловушку глубиной 4 м.
На место прибыли спасатели. Они обеспечили безопасный доступ врачу в колодец для оказания первой помощи, затем положили пострадавшего на жесткие носилки и вытащили на поверхность альпинистским снаряжением. Впоследствии его эвакуировали до машины «скорой помощи» и передали медикам.