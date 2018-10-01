В Аткарском районе угонщик отбуксировал «шестерку» без бензина
Он успел доехать до соседнего села
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В Аткарске Саратовской области 54-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже.
- Житель села Зубовка рассказал, что с 15 до 16 часов неизвестные на автомобиле ВАЗ желтого или оранжевого цвета отбуксировали его «шестерку», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.
При этом в баке автомобиля бензина не было.
Сотрудники ГИБДД задержали угонщика у села Языковка. Как оказалось, машиной управлял 31-летний житель этого села. Ранее он уже был судим.