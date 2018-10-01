В Саратове подельники утащили из чужого дома машинку «Зингер» и кондиционер

1 Окт. 08:25 2018-10-01T09:21:31+03:00

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В Заводском районе 30 сентября полицейские раскрыли кражу. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 17 июля в 17:55 с заявлением в полицию обратился 48-летний мужчина.

Он сообщил, что в ночь на 14 июля кто-то путем свободного доступа проник в его дом по улице 2-я Пионерская, и украл много вещей. Пропала швейная машинка «Зингер», кондиционер «БК 2500» и б/у вещи.

16 августа полицейские поймали 28-летнего парня. Безработный ранее не попадал в криминальные сводки. Он сознался в содеянном. 30 сентября сотрудники полиции задержали его соучастника — 31-летнего рецидивиста.