В Саратове подельники утащили из чужого дома машинку «Зингер» и кондиционер
Преступники сознались в содеянном
Изменить размер текста:
В Заводском районе 30 сентября полицейские раскрыли кражу. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 17 июля в 17:55 с заявлением в полицию обратился 48-летний мужчина.
Он сообщил, что в ночь на 14 июля кто-то путем свободного доступа проник в его дом по улице 2-я Пионерская, и украл много вещей. Пропала швейная машинка «Зингер», кондиционер «БК 2500» и б/у вещи.
16 августа полицейские поймали 28-летнего парня. Безработный ранее не попадал в криминальные сводки. Он сознался в содеянном. 30 сентября сотрудники полиции задержали его соучастника — 31-летнего рецидивиста.