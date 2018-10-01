На трассе Ершов — Энгельс «Газель» насмерть сбила женщину

1 Окт. 08:15 2018-10-01T08:26:44+03:00

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В Советском районе Саратовской области 30 сентября «Газель» сбила женщину. Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на трассе Ершов — Энгельс в районе поселка Пушкино вечером, около 20:20.

Гражданка шла посередине дороги, а 31-летний мужчина за рулем «Газели» ее не заметил и задел на проезжей части. Женщина погибла на месте от травм. Личность ее пока не установлена.