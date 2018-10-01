У офиса Сбербанка в Саратове «Лада» снесла три автомобиля
Данные о пострадавших в сводку не поступали
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В Саратове вечером 30 сентября в центре «Лада» устроила массовую аварию. Как сообщили очевидцы, ДТП случилось на улице Чапаева. В районе между Ульяновской и Рабочей около офиса Сбербанка автомобиль ВАЗ-2115 протаранил сразу три припаркованных машины.
Одна из них — ТагАЗ Tager влетела в здание Сбербанка. Два других транспортных средства — «Лада Веста» и Opel — получили повреждения.
Хозяин иномарки прибыл на место событий и в резкой форме высказал свое негодование.
В машине виновника аварии находилась девушка, но есть предположения, что мужчина, сидевший за рулем, сбежал.
Данные о пострадавших в сводку не поступали.