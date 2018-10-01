В Заводском районе не вышел на маршрут трамвай №5
Вагоны стоят в депо с прошлой недели
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Сегодня, 1 октября, в Саратове на линию не вышли трамваи, курсирующие в Заводском районе.
- В Заводском районе по-прежнему не ходит трамвай №5. Вагоны стоят в депо с прошлой недели, — сообщили администраторы группы «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети «ВКонтакте».
В группе напомнили, что утром на линию вышли троллейбусы маршрута №2А. Их движение было прекращено в начале сентября.
Когда пойдут трамваи, в группе не сообщают.