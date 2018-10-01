В Саратове обманутые дольщики требуют денег от Москвы

1 Окт. 07:43 2018-10-01T11:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Обманутые дольщики ЖСК «Жемчужина Улешей» обанкротившегося застройщика «Стройинтерсервис», провели собрание 30 сентября в Саратове на стройплощадке своего дома. 13 этажей недостроя возвышаются по адресу 4 проезд Чернышевского и давно разукрашены гигантскими буквами SOS! Накануне дольщики украсили его новым баннером – с призывом о помощи в адрес спикера ГД Вячеслава Володина.

Напомним, именно председатель Госдумы в 2017 году стал инициатором масштабной работы по решению проблем обманутых дольщиков в регионе.

На встречу в Улеши пришло около 30 дольщиков. Представители инициативной группы предложили кому-то из них взять на себя ответственность за дальнейшее ведение работы с органами власти, участия в рабочей группе в минстрое.

- Давайте вы берите инициативу, потому что столько лет мы уже мучаемся! Всем все удобно, все равнодушные. Сколько мы можем этим заниматься? Видите, сколько нас собралось, чуть больше 20 собственников, а у нас 108 квартир должно быть, пусть и с юридическими лицами, — предложила одна из постоянных участниц всех заседаний в правительстве по проблемным долгостроям.

Никто на себя взять эту работу не захотел.

На встрече дольщики собрали подписи под обращением к российским органам власти и губернатору, с просьбой о выделении федерального финансирования на достройку дома.

- Москве помогают, Су-155 выделяют финансирование, а мы что, другие люди? Поэтому мы направляем обращение по поводу выделения средств на достройку дома из федерального бюджета. В Саратовской области таких денег нет, — заявили собравшиеся.

Напомним, ранее сенатор Сергей Аренин, который курирует этот объект в рамках областной рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков, заявил, что дом достраивать не нужно. По его словам, 2/3 здания находятся в собственности у юридических лиц, и проще будет дать квартиры реальным обманутым дольщикам, которых, среди 108 проданных квартир, значительно меньше. Большая часть пострадавших готова на получение квартиры в другом доме, но, к примеру, менять берег Волги на Солнечный-2 не хотят.

Как стало известно корреспонденту «КП-Саратов», на этой неделе городские власти соберут представителей юридических лиц, владеющих квартирами в этом недострое.

Кроме того, в минувшую пятницу на объекте побывали представители минстроя и Ростехнадзора, которые оценивали возможности консервации брошенной многоэтажки. На верхние этажи они подняться не смогли, чтобы оценить степень их изношенности – там нет лестничных пролетов, а временные деревянные лестницы украдены, как и стройматериалы и даже забор вокруг стройки.

Дольщики утверждают, что в разгроме внутри здания, когда ломают даже межкомнатные перегородки, виновны не столько бомжи, сколько школьники. Дети и подростки с удовольствием лазают по многоэтажному недостроенному зданию. В Саратове уже были случаи падения подростков с многоэтажек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обманутые дольщики заставили власти Саратова изменить поведение

Городские чиновники решили выезжать на сдачу многоэтажек лично (подробнее)