На трассе Саратов — Волгоград столкнулись Infiniti и Daewoo Nexia
От удара кроссовер вылетел в кювет
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В Саратовской области 30 сентября столкнулись Infiniti и Daewoo Nexia. Как сообщили очевидцы, авария случилась на 208-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
Как уточнили свидетели, иномарки врезались лоб в лоб.
От мощного удара кроссовер вылетел в кювет.
На место прибыли врачи, спасатели облспаса и сотрудники ГИБДД.
В аварии сильно пострадали водитель и пожилая пассажирка из малолитражки. Они попали в больницу.