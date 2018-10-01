На трассе Саратов — Волгоград столкнулись Infiniti и Daewoo Nexia

1 Окт. 06:22 2018-10-01T08:47:22+03:00

От удара кроссовер вылетел в кювет

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В Саратовской области 30 сентября столкнулись Infiniti и Daewoo Nexia. Как сообщили очевидцы, авария случилась на 208-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

Как уточнили свидетели, иномарки врезались лоб в лоб.

От мощного удара кроссовер вылетел в кювет.

На место прибыли врачи, спасатели облспаса и сотрудники ГИБДД.

В аварии сильно пострадали водитель и пожилая пассажирка из малолитражки. Они попали в больницу.