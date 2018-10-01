В товариществе «Геолог» сгорела дотла большая дача

1 Окт. 07:42 2018-10-01T08:48:34+03:00

В результате пострадавших нет

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Сегодня, 30 сентября, пятеро пожарных выехали на пожар в Энгельсском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, тревожный вызов пришел в 11:26.

- Поступил сигнал о загорании дачи в селе Подгорное. Полыхнуло строение в СНТ «Геолог-2». Силами пяти огнеборцев на двух спецмашинах через час огонь сбили. Площадь пожара составила 84 кв. м, — отметили в главке.

Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет.