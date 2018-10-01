В товариществе «Геолог» сгорела дотла большая дача
В результате пострадавших нет
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Сегодня, 30 сентября, пятеро пожарных выехали на пожар в Энгельсском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, тревожный вызов пришел в 11:26.
- Поступил сигнал о загорании дачи в селе Подгорное. Полыхнуло строение в СНТ «Геолог-2». Силами пяти огнеборцев на двух спецмашинах через час огонь сбили. Площадь пожара составила 84 кв. м, — отметили в главке.
Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет.