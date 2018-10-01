В селе Новоросляевка огонь уничтожил частный дом

1 Окт. 06:21 2018-10-01T08:50:30+03:00

В результате пострадавших нет

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области 30 сентября сгорел жилой дом. Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, тревожный вызов пришел в 12:40.

Жители рассказали, что горит помещение жилого дома в Дергачевском районе, в селе Новоросляевка. Силами шести человек в 13:30 огонь был полностью ликвидирован.

Площадь пожара на улице Советская составила 24 кв. м.

- Причина ЧП сейчас устанавливается. В результате пострадавших нет, — отметили в главке.