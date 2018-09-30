В Моршанке водитель «Лады Калина» сбил насмерть пенсионерку на велосипеде

30 Сент. 18:18 2018-10-01T08:53:49+03:00

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В Питерском районе Саратовской области 29 сентября под колеса отечественного автомобиля угодила пенсионерка на велосипеде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось примерно в час дня в селе Моршанка, на Революционной улице.

По предварительным данным, «Лада Калина» сбила 72-летнюю женщину на велосипеде.

Пенсионерка поворачивала налево на проезжей части, а 47-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу движения. Пожилая местная жительница получила сильные травмы и погибла до приезда врачей.