На саратовской трассе пострадал в аварии пятилетний пассажир «Ауди»

30 Сент. 18:12 2018-10-01T08:57:30+03:00

В больницу попал и сам виновник ДТП из «Шевроле»

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В Марксовском районе Саратовской области в субботу, 29 сентября, в аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось около 11:40 на 334-м км автодороги Самара — Волгоград. Проезжую часть не поделили «Шевроле» и «Ауди-100».

По предварительным данным, 32-летний водитель первой иномарки решился на обгон и протаранил вторую. Ее 29-летний шофер не успел увернуться.

В больницу попал сам виновник аварии и пятилетний мальчик из «Ауди».

28-летняя пассажирка одной из легковушкек получила помощь врачей на месте.