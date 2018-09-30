На саратовской трассе пострадал в аварии пятилетний пассажир «Ауди»
В больницу попал и сам виновник ДТП из «Шевроле»
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В Марксовском районе Саратовской области в субботу, 29 сентября, в аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось около 11:40 на 334-м км автодороги Самара — Волгоград. Проезжую часть не поделили «Шевроле» и «Ауди-100».
По предварительным данным, 32-летний водитель первой иномарки решился на обгон и протаранил вторую. Ее 29-летний шофер не успел увернуться.
В больницу попал сам виновник аварии и пятилетний мальчик из «Ауди».
28-летняя пассажирка одной из легковушкек получила помощь врачей на месте.