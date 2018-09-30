2018-09-30T20:59:15+03:00
Происшествия

Жилой дом в Энгельсе тушили 47 пожарных на 15 машинах

Загорелся второй этаж трехэтажного дома
Мария ГОШИНА
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Сегодня, 30 сентября, пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на пожар в Энгельсском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, тревожный вызов пришел в 17:04.

- Поступил сигнал о загорании на втором этаже жилого трехэтажного дома в Энгельсе на улице Энгельс-1, — отметили в главке. — На тушение выехали пожарные подразделения: 47 человек личного состава и 15 единиц техники. В 17:50 огонь был ликвидирован.

Площадь, уничтоженная пламенем, — 100 кв. м. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет.

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