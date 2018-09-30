В Энгельсе водитель Kia врезался в столб и попал в больницу со спутницей
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД
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В Саратовской области водитель иномарки протаранил столб. Как сообщили очевидцы, авария случилась в Энгельсе на пересечении улиц Тельмана и Рабочей.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не справился с управлением и врезался на световую опору. В больницу попали два человека - водитель и пассажир Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.