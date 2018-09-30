В Энгельсе водитель Kia врезался в столб и попал в больницу со спутницей

30 Сент. 17:53 2018-09-30T17:53:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области водитель иномарки протаранил столб. Как сообщили очевидцы, авария случилась в Энгельсе на пересечении улиц Тельмана и Рабочей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не справился с управлением и врезался на световую опору. В больницу попали два человека - водитель и пассажир Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.