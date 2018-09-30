2018-09-30T17:50:32+03:00
Происшествия

На Алтынной горе у родника нетрезвая пара попала под колёса автомобиля

Пешеходы выскочили на мокрую дорогу в темноте
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На окраине Саратова 30 сентября случилась авария. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Алтынной горе. На Новоастраханском шоссе у родника нетрезвая пара - мужчина и женщина, попали под колёса автомобиля.

Как отметили свидетели, водитель ВАЗ 2112 ехал не быстро, но плохая видимость из-за осадков и сильной облачности, спровоцировали аварию.

Пешеходы выскочили на мокрую дорогу в темноте, и по словам водителя, он не успел грамотно отреагировать на маневр.

Нетрезвые граждане после аварии попали в больницу, но якобы перед этим пытались выпросить у водителя сигареты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет