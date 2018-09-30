На Алтынной горе у родника нетрезвая пара попала под колёса автомобиля
Пешеходы выскочили на мокрую дорогу в темноте
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На окраине Саратова 30 сентября случилась авария. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Алтынной горе. На Новоастраханском шоссе у родника нетрезвая пара - мужчина и женщина, попали под колёса автомобиля.
Как отметили свидетели, водитель ВАЗ 2112 ехал не быстро, но плохая видимость из-за осадков и сильной облачности, спровоцировали аварию.
Пешеходы выскочили на мокрую дорогу в темноте, и по словам водителя, он не успел грамотно отреагировать на маневр.
Нетрезвые граждане после аварии попали в больницу, но якобы перед этим пытались выпросить у водителя сигареты.