На Алтынной горе у родника нетрезвая пара попала под колёса автомобиля

30 Сент. 17:50 2018-09-30T17:50:32+03:00

Пешеходы выскочили на мокрую дорогу в темноте

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На окраине Саратова 30 сентября случилась авария. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Алтынной горе. На Новоастраханском шоссе у родника нетрезвая пара - мужчина и женщина, попали под колёса автомобиля.

Как отметили свидетели, водитель ВАЗ 2112 ехал не быстро, но плохая видимость из-за осадков и сильной облачности, спровоцировали аварию.

Пешеходы выскочили на мокрую дорогу в темноте, и по словам водителя, он не успел грамотно отреагировать на маневр.

Нетрезвые граждане после аварии попали в больницу, но якобы перед этим пытались выпросить у водителя сигареты.