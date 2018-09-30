В Саратове из горящего общежития эвакуировали 20 человек
Загорелись старые вещи в комнате на 8 этаже
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В Саратове 30 сентября в общежитии произошел пожар. Как сообщили очевидцы, ЧП случилось на Украинской, в доме №10а.
По предварительным данным, загорелись старые вещи в комнате на 8 этаже. На место прибыли несколько пожарных расчетов, а так эе врачи и спасатели.
Они эвакуировали жителей.
Всего из здания вывели около 20 человек, трое из них - несовершеннолетние. Пострадавших в результате пожара нет.