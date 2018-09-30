В Саратове из горящего общежития эвакуировали 20 человек

30 Сент. 17:41 2018-09-30T17:42:16+03:00

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В Саратове 30 сентября в общежитии произошел пожар. Как сообщили очевидцы, ЧП случилось на Украинской, в доме №10а.

По предварительным данным, загорелись старые вещи в комнате на 8 этаже. На место прибыли несколько пожарных расчетов, а так эе врачи и спасатели.

Они эвакуировали жителей.

Всего из здания вывели около 20 человек, трое из них - несовершеннолетние. Пострадавших в результате пожара нет.