На проспекте 50 лет Октября в аварию попало такси с пассажиром

30 Сент. 17:37 2018-09-30T17:37:31+03:00

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В Саратове 30 сентября пострадал пассажир легкового автомобиля. Как сообщили очевидцы, авария случилась на пересечении улицы Тракторной и проспекта 50 лет Октября.

По предварительным данным, столкнулись две машины одной марки - Лада «Гранта». Одна из них работала в службе такси. Пострадал пассажир одной из машин.

Врачи Центра медицины катастроф отвезли пострадавшего в стационар. Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы ГИБДД.