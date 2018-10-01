Октябрь в Саратове начнется пасмурным днем без осадков
Столбик термометра покажет днем от 11 до 16 градусов
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Второй месяц осени начнется без осадков. В Саратовской области синоптики обещали 1 октября пасмурный день без дождя. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МС региона,
большинстве районов ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
-Ветер будет дуть северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с,- отметили в главке со ссылкой на прогноз метеорологов региона.
Столбик термометра покажет днем от 11 до 16 градусов. Ночь на вторник будет холодной - до нуля на почве.