Октябрь в Саратове начнется пасмурным днем без осадков

1 Окт. 06:21 2018-10-01T06:21:59+03:00

Столбик термометра покажет днем от 11 до 16 градусов

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Второй месяц осени начнется без осадков. В Саратовской области синоптики обещали 1 октября пасмурный день без дождя. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МС региона,

большинстве районов ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

-Ветер будет дуть северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с,- отметили в главке со ссылкой на прогноз метеорологов региона.

Столбик термометра покажет днем от 11 до 16 градусов. Ночь на вторник будет холодной - до нуля на почве.