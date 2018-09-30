Саратовский «Кристалл» уступил хоккеистам «Мордовии» на последних минутах

30 Сент. 17:07 2018-09-30T17:16:15+03:00

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Хоккеисты саранской «Мордовии» одержали вторую победу над саратовским «Кристаллом». Встреча прошла в рамках очередного тура Первенства ВХЛ в Саранске. Финальный счет составил 3:2. Первый гол забили саратовцы, силами капитана "Кристалла", но хозяева быстро восстановили справедливость.

И затем выбились в лидеры. А на последних минутах укрепили свои позиции - забили за 1.43 до конца основного времени решающий гол. Сейчас «Мордовия» вышла на вторую строчку турнирной таблицы.

5 октября "Кристалл" сыграет в Набережных Челнах с "Челнами" из Татарстана.