Саратовский «Кристалл» уступил хоккеистам «Мордовии» на последних минутах
Следующая игра саратовцев пройдет в Набережных Челнах
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Хоккеисты саранской «Мордовии» одержали вторую победу над саратовским «Кристаллом». Встреча прошла в рамках очередного тура Первенства ВХЛ в Саранске. Финальный счет составил 3:2. Первый гол забили саратовцы, силами капитана "Кристалла", но хозяева быстро восстановили справедливость.
И затем выбились в лидеры. А на последних минутах укрепили свои позиции - забили за 1.43 до конца основного времени решающий гол. Сейчас «Мордовия» вышла на вторую строчку турнирной таблицы.
5 октября "Кристалл" сыграет в Набережных Челнах с "Челнами" из Татарстана.