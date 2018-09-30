2018-09-30T16:45:41+03:00
Спорт

«СГАУ-Саратов» одержал дома победу над челябинским «Динамо»

Игра прошла в рамках чемпионата России по гандболу
Мария ГОШИНА
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Сегодня, 30 сентября,в Саратове гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» победил челябинское "Динамо". Игра прошла в рамках чемпионата России по гандболу.

Встреча состоялась в Саратове. Финальный счет составил 34:27 в пользу хозяев площадки.

Как сообщили в Федерации гандбола России, игра предварительного этапа мужской Суперлиги прошла в саратовском ФОК «Юбилейный». Счет первого отрезка игры составила 17:13 в пользу саратовцев. Второй тайм саратовцы выиграли 17:14.

После пяти игр в чемпионате России саратовский клуб занял второе место из 12-и с восемью очками. Клуб одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

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