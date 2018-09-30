Под Балашовом двое юношей попались на краже запчастей сельхозтехники
Они признались и вернули свою добычу
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28 сентября в полицию Балашовского района поступило сообщение о краже со склада лесоторговой базы.
Житель села Пинеровка заявил в полицию, что с 25 по 28 сентября неизвестные взломали замок в помещении. Как рассказали «КП-Саратов» в полиции, злоумышленники украли запчасти от сельхозтехники: металлическое колеса и два цилиндра.
29 сентября удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 17 и 18-летний юноши, ранее не судимые.
Молодые люди признались и вернули похищенное. Возбуждено уголовное дело.