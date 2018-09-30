Иван Теплов из Саратова стал «Мистером Студенчество России»
Анна Фомица завовеала титул первой вице-мисс
Иван Теплов и Полина Якушева
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Саратовский студент завоевал титул «Мистер Студенчество России — 2018».
Победителем XII Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России» стал Иван Теплов из Поволжского института управления РАНХиГС.
Мисс Студенчество стала Полина Якушева из Чувашии. Зато первой вице-мисс вновь оказалась представительница Саратовской области — Анна Фомица из СГЮА.