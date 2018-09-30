2018-09-30T14:20:58+03:00
Общество

Иван Теплов из Саратова стал «Мистером Студенчество России»

Анна Фомица завовеала титул первой вице-мисс
Екатерина Семенова
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Иван Теплов и Полина ЯкушеваИван Теплов и Полина Якушева
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Саратовский студент завоевал титул «Мистер Студенчество России — 2018».

Победителем XII Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России» стал Иван Теплов из Поволжского института управления РАНХиГС.

Мисс Студенчество стала Полина Якушева из Чувашии. Зато первой вице-мисс вновь оказалась представительница Саратовской области — Анна Фомица из СГЮА.

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