В Саратовской области пропал пенсионер в фуфайке и резиновых сапогах

30 Сент. 12:48 2018-09-30T12:50:57+03:00

Мужчина дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи

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В Саратовской области у поселка и железнодорожной станции Горючка пропал без вести 83-летний сельчанин. Как сообщили сегодня, 30 сентября, опубликовано в группе поискового отряда «Лиза Алерт Саратов» ВКонтакте, местный житель в последний раз подавал о себе знать 27 сентября.

Николая Куракина видели одетым в фуфайку, коричневые штаны и резиновые сапоги. По указанным приметам, рост пропавшего 164 сантиметра, телосложение - худощавое, волосы - седые, глаза - голубые.

По данным поисковиков, мужчина скорее всего дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

Всем, кто может оказать помощь в поиске пропавшего пенсионера, просят позвонить по телефону8-937-987-25-08или по экстренному номеру 02 (102 – с мобильного телефона).

Указан и номер отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52.