Названы дата и место гражданской панихиды по погибшему во время пожара Сергею Утцу

30 Сент. 12:43 2018-10-01T13:47:50+03:00

Память о нем навсегда останется в сердцах его близких, друзей, коллег, учеников и последователей

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Под Энгельсом 30 сентября трагически погиб главный врач Клиники кожных и венерических заболеваний СГМУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Утц.

Гражданская панихида по погибшему врачу и общественному деятелю состоится 2 октября в корпусе № 6 СГМУ. Начало церемонии в 10.00.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью СГМУ, Сергея Рудольфовича знали, уважали и ценили в Саратове не только как высококлассного специалиста и блестящего организатора здравоохранения, но и как видного и активного общественного деятеля.

- Он был многогранным и разносторонним человеком, умеющим находить время для решения самых разных вопросов во всех сферах своей деятельности.

Являясь выпускником Саратовского медицинского института по специальности „Лечебное дело“, С. Р. Утц избрал для себя весьма непростую профессию врача-дерматовенеролога. Окончив обучение в клинической ординатуре на кафедре кожных и венерических болезней, он продолжил работу на кафедре сначала в качестве лаборанта, затем старшего научного сотрудника, а после стал заведующим лабораторией фотобиологии и фотомедицины, ведущим сотрудником клинического отдела Саратовского научно-исследовательского института сельской гигиены Росздрава РФ.

В 1989 году С. Р. Утц успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме „Псориаз в Саратовском регионе Нижнего Поволжья“, а в 1998 году докторскую диссертацию „Новые оптические методы диагностики и лазеротерапии в дерматологии“ (по специальности кожные и венерические болезни и биофизика).

С февраля 2005 года Сергей Рудольфович являлся профессором кафедры кожных и венерических болезней Саратовского ГМУ, а с 2012 году он не только возглавил кафедру, но и был назначен главным врачом Клиники кожных и венерических болезней СГМУ. Под его руководством клиника значительно преобразилась: был произведен ремонт здания и всех внутренних помещений, материально-техническая база учреждения пополнилась новейшими современными аппаратами и приборами для диагностики и лечения различных кожных и дерматовенерологических заболеваний, велась активная научная работа, результаты которой успешно внедрялись в лечебную практику. Его любили все без исключения сотрудники больницы, он не оставлял без внимания ни один вопрос, связанный с возможностью повышения качества оказываемой гражданам профильной медицинской помощи, и всегда находил время для каждого, кто к нему обращался.

Но не только в основной профессии ярко проявились его кипучая энергия, энтузиазм и горячее желание служить на благо жителей Саратовской области. Проработав несколько лет в филиале Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ГТРК „Саратов“ в качестве замдиректора-начальника службы информационных программ телевидения, Сергей Рудольфович видел и знал о нуждах и потребностях жителей Саратова. Тонкое понимание реалий современного времени, взгляд изнутри на проблемы общества позволили его многогранному таланту еще ярче раскрыться в качестве заместителя Председателя Общественной палаты Саратовской области.

Сергею Рудольфовичу Утцу было 57 лет. Он уже много сделал и многого достиг, впереди была еще целая жизнь...

Администрация и коллектив Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского скорбит вместе с родными и родственниками. Ушел не просто замечательный врач, талантливый и перспективный организатор, но и Человек с большой буквы.

Сергей Рудольфович оставил яркий след и истории современного Саратова, память о нем навсегда останется в сердцах его близких, друзей, коллег, учеников и последователей – всех, кому хоть раз в жизни довелось соприкоснуться с этой уникальной личностью.