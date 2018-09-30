Следователи устанавливают обстоятельства гибели Сергея Утца

30 Сент. 12:29 2018-09-30T12:31:43+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области 30 сентября началсь доследственная проверка по факту гибели на пожаре известного общественника и врача Сергея Утца. Как сообщили в областном СУ СКР, возглавлявшеий клинику кожных и венерических болезней Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского 57-летний Сергей Утц погиб в частном доме в Энгельсском районе.

Как уточнили в ГУ МЧС, вызов пришел с улицы Набережной в селе Терновка. Соседи заметили дым в двухэтажном кирпичном здании. Огонь загорелся в подвале. Причем, дверь была закрыта, и пожарным пришлось вскрывать дверь.

В подвали полыхала обшивка и вещи на площади в 30 кв. метров. Внутри находился мужчина. Он уже не дышал. Пострадавшую женщину увезли в 1-ю горбольницу. Сейчас на месте ЧП работает следственная группа.