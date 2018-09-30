В Лысогорском районе сгорела баня

30 Сент. 16:30 2018-09-30T16:30:02+03:00

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В Лысогорском районе 29 сентября сгорела баня. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС региона, тревожный вызов пришел в 21 ч. 48 м.

Жители рассказали о том, что поступило сообщение о загорании бани в поселке Лысые Горы на ул. Луговая. На тушение выехали 6 человек личного состава и 2 единицы техники. В 22:08 пожар был полностью ликвидирован

-Площадь, уничтоженная огнем, составила 2 кв. метра. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, - отметили в главке.