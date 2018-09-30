В Саратове в ряды «Юных друзей полиции» планируют принимать малолетних нарушителей
Второй день в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Саратовской области проходит слет «Юных друзей полиции».
Начальник полиции генерал-майор Николай Трифонов рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о движении.
Николай ТрифоновФото: Екатерина Семенова
Он отметил, что в отряды берут школьников 6-8 и 9-11 классов, которые составляют две возрастные группы. Существуют критерии отбора — по физической подготовке, отсутствию правонарушений и т. д. Однако в настоящее время прорабатывается возможность постепенно включать в отряды детей, которые состоят на учете. Это поможет им влиться в социум и исправиться.
«Юным друзьям полиции» выдают форму, шевроны, удостоверения, что, по словам Николая Трифонова, очень мотивирует, заставляет детей почувствовать себя цельной группой.
Юный друг полиции Артем ВершининФото: Екатерина Семенова
- Идея оказалась очень востребована, хотя мы опасались, что сперва отношение будет негативное. Но на самом деле очень много детей хотят вступить в ряды «Юных друзей полиции», — рассказал Николай Трифонов. С ними проходят занятия по военно-патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений, профориентации и т. д.
За два дня слета ребята узнают о деятельности разных подразделений полиции: участковых, уголовного розыска, кинологов, патрульно-постовой службы,
На милицейском мотоциклеФото: Екатерина Семенова
конной полиции и других.
Конная полицияФото: Екатерина Семенова
Также их ждут спортивные состязания — перетягивание каната, сборка и разборка оружия, преодоления полосы препятствий.
Разборка и сборка оружияФото: Екатерина Семенова
В планах полиции распространить движение на высшие и средне-специальные учебные заведения.