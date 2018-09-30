В Саратове в ряды «Юных друзей полиции» планируют принимать малолетних нарушителей

30 Сент. 12:09 2018-09-30T12:15:02+03:00

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Второй день в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Саратовской области проходит слет «Юных друзей полиции».

Начальник полиции генерал-майор Николай Трифонов рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о движении.

Николай ТрифоновФото: Екатерина Семенова

Он отметил, что в отряды берут школьников 6-8 и 9-11 классов, которые составляют две возрастные группы. Существуют критерии отбора — по физической подготовке, отсутствию правонарушений и т. д. Однако в настоящее время прорабатывается возможность постепенно включать в отряды детей, которые состоят на учете. Это поможет им влиться в социум и исправиться.

«Юным друзьям полиции» выдают форму, шевроны, удостоверения, что, по словам Николая Трифонова, очень мотивирует, заставляет детей почувствовать себя цельной группой.

Юный друг полиции Артем ВершининФото: Екатерина Семенова

- Идея оказалась очень востребована, хотя мы опасались, что сперва отношение будет негативное. Но на самом деле очень много детей хотят вступить в ряды «Юных друзей полиции», — рассказал Николай Трифонов. С ними проходят занятия по военно-патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений, профориентации и т. д.

За два дня слета ребята узнают о деятельности разных подразделений полиции: участковых, уголовного розыска, кинологов, патрульно-постовой службы,

На милицейском мотоциклеФото: Екатерина Семенова

конной полиции и других.

Конная полицияФото: Екатерина Семенова

Также их ждут спортивные состязания — перетягивание каната, сборка и разборка оружия, преодоления полосы препятствий.

Разборка и сборка оружияФото: Екатерина Семенова

В планах полиции распространить движение на высшие и средне-специальные учебные заведения.