На Дегтярной площади пожарные 2 часа тушили нежилое здание

30 Сент. 12:04 2018-09-30T12:08:08+03:00

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В Саратове 29 сентября сгорело нежилое строение. Как уточнили "КП-Саратов" в ГУ МЧС, в 11 ч. 23 м. на пульт дежурного поступило сообщение о загорании неэксплуатируемого здания на Дегтярной площади в Октябрьском районе.

На указанный адрес оперативно выехали 14 огнеборцев. И спустя почти 2 часа, в 13:10, пожар был полностью ликвидирован.

- Площадь ЧП составила 80 кв. метров. Причина озгорания устанавливается. В результате пострадавших нет,- сообщили в главке.