В Хвалынске "девятка" врезалась в дерево. Водитель разбился

30 Сент. 11:23 2018-09-30T11:23:34+03:00

В стационар попал его попутчик тех же лет

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В Хвалынске Саратовской области насмерть разбился молодой водитель разбился при столкновении машины с деревом.

Как сообщили в ГИБДД региона, смертельное ДТП произошло около полуночи возле дома № 1 по улице Первой Российской Республики.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21099 сорвался в кювет и врезался в дерево. За рулем находился 19-летний парень.

От полученных травм он поиб на месте. В стационар попал его попутчик тех же лет.