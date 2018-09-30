В Хвалынске "девятка" врезалась в дерево. Водитель разбился
В стационар попал его попутчик тех же лет
Изменить размер текста:
В Хвалынске Саратовской области насмерть разбился молодой водитель разбился при столкновении машины с деревом.
Как сообщили в ГИБДД региона, смертельное ДТП произошло около полуночи возле дома № 1 по улице Первой Российской Республики.
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21099 сорвался в кювет и врезался в дерево. За рулем находился 19-летний парень.
От полученных травм он поиб на месте. В стационар попал его попутчик тех же лет.